Desarticulada una banda de falsificadores de euros que coló billetes en bancos diseñados en Photoshop
La perfección en la copia hizo que el dinero falso pasara los controles de algunas entidades y alertase al Banco de España.
FACUA.org
España-29/05/2007
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La Policía Nacional ha desarticulado en Murcia a un grupo organizado dedicado a la distribución de falsos billetes de 50 euros fabricados con impresora de alta calidad mediante el programa informático Photoshop, lo que ha supuesto la detención de siete personas -seis e