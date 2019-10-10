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Descubierto un virus de Android que se hacía pasar por la Google Play Store

Hasta quince aplicaciones, similares en código pero con algunas modificaciones, se instalaban en el móvil y cambiaban su nombre para confundirse con la tienda de 'apps'.

FACUA.org
Internacional-10/10/2019
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Un laboratorio de prevención de malware ha descubierto un virus de Android que se hacía pasar por la Google Play Store para evitar ser detectado. Hasta quince aplicaciones, similares en código pero con algunas modificaciones, se instalaban en el móvil y llegab

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