Descubren una vulnerabilidad de Windows que permite a los atacantes controlar del dispositivo
Está localizada en el marco de 'scripting' PowerShell, legítimo del sistema operativo y presente en todas las máquinas que lo emplean.
Europa Press
España-29/04/2019
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Una vulnerabilidad en el sistema operativo Windows permite a los atacantes hacerse con el control del dispositivo. La compañía de ciberseguridad Kaspersky ha sido quien ha identificado la debilidad en este sistema operativo, que ha calificado como «cr&iacu