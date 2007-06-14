Más noticiasSentencia en primera instancia

Desestimada una demanda de 130 mujeres por los efectos de Agreal

La Agencia Española de Medicamentos retiró del mercado el fármaco para la menopausia de Sanofi-Aventis en 2005.

FACUA.org
España-14/06/2007
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La jueza de Primera Instancia número 13 de Barcelona ha desestimado la demanda presentada por un total de 130 mujeres contra el laboratorio farmacéutico Sanofi-Aventis por los supuestos efectos negativos de su medicamento Agreal, indicado para aliviar los síntomas propios de

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