Desestimada una demanda de 130 mujeres por los efectos de Agreal
La Agencia Española de Medicamentos retiró del mercado el fármaco para la menopausia de Sanofi-Aventis en 2005.
FACUA.org
España-14/06/2007
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La jueza de Primera Instancia número 13 de Barcelona ha desestimado la demanda presentada por un total de 130 mujeres contra el laboratorio farmacéutico Sanofi-Aventis por los supuestos efectos negativos de su medicamento Agreal, indicado para aliviar los síntomas propios de