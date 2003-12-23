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Desestiman un cobro de 739 euros de Vodafone por darse de baja a dos meses de terminar la permanencia

La empresa había comunicado a su cliente que ya no tenía permanencia con ellos. Tras la actuación de FACUA, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha desestimado el pago.

FACUA.org
Cádiz-23/12/2003
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Vodafone trató de cobrar a un cliente una penalización por darse de baja dos meses antes de finalizar el periodo de permanencia al que estaba sujeto su contrato. La empresa le había denegado una renovación del descuento aplicado a su tarifa y le había comunicado

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