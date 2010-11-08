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Desmantelada en Sevilla una red dedicada a la venta y distribución ilícita de sustancias anabolizantes y de hormonas

En la operación se ha detenido a seis personas y se han intervenido más de 500.000 dosis de este tipo de productos.

FACUA.org
Sevilla-08/11/2010
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas en Sevilla y provincia pertenecientes a una red dedicada a la venta y distribución ilícita de sustancias anabolizantes y de hormonas.

Esta operación ha permitido intervenir más de 500.000 dosis

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