Desmantelada en Sevilla una red dedicada a la venta y distribución ilícita de sustancias anabolizantes y de hormonas
En la operación se ha detenido a seis personas y se han intervenido más de 500.000 dosis de este tipo de productos.
FACUA.org
Sevilla-08/11/2010
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas en Sevilla y provincia pertenecientes a una red dedicada a la venta y distribución ilícita de sustancias anabolizantes y de hormonas.
Esta operación ha permitido intervenir más de 500.000 dosis