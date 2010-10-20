Desmantelada una red de venta fraudulenta de medicamentos por Internet en 45 países
Setenta y seis personas han sido detenidas y se ha decomisado más de un millón de comprimidos falsos e ilícitos.
FACUA.org
Internacional-20/10/2010
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a setenta y seis personas en cuarenta y cinco países por vender a través de Internet comprimidos falsos e ilícitos de diferentes tipos de medicamentos y complementos dietéticos.
La operación, que ha esta