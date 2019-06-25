Destapado un fraude alimentario de una empresa de Granada que vendía como 'bio' pepinos convencionales
La Guardia Civil ha requisado más de 470 toneladas de esta hortaliza en una operación que pone el foco en los productos ecológicos y está coordinada por Interpol y Europol.
FACUA.org
Granada-25/06/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Guardia Civil ha destapado el fraude alimentario de una empresa de Granada que vendía como «bio» y al doble de su precio cientos de toneladas de pepino convencional. Esta actuación está dentro de una macrooperación, coordinada por Interpol y Europol, contra este tip