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Destapado un fraude alimentario de una empresa de Granada que vendía como 'bio' pepinos convencionales

La Guardia Civil ha requisado más de 470 toneladas de esta hortaliza en una operación que pone el foco en los productos ecológicos y está coordinada por Interpol y Europol.

FACUA.org
Granada-25/06/2019
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La Guardia Civil ha destapado el fraude alimentario de una empresa de Granada que vendía como «bio» y al doble de su precio cientos de toneladas de pepino convencional. Esta actuación está dentro de una macrooperación, coordinada por Interpol y Europol, contra este tip

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