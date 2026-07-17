FACUA denuncia ante la Fiscalía y la AEPD a una supuesta empresa que se dedica a engañar a los afectados por el cierre de Social Energy
La administración concursal ha aclarado que no guarda ningún tipo de vínculo ni con Tree Solar Energy/Tree Solar SL ni con ninguna otra entidad.
FACUA.org
Sevilla-17/07/2026
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FACUA Sevilla ha pedido a la Fiscalía Provincial de Sevilla y a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que investiguen a una supuesta empresa denominada Tree Solar Energy/Tree Solar SL que estaría haciéndose pasar por la administradora concursal de Senerco E