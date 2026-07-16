Tras la denuncia de FACUA Córdoba, el Ayuntamiento retira la señal de ciclocalle pero sigue sin señalizar verticalmente el carril Bus-Taxi
La asociación critica la desorganización municipal del Consistorio, que no disipa la confusión en Plaza de Colón al mantener sin una identificación clara la vía reservada supuestamente a los autobuses y taxis.
FACUA.org
Córdoba-16/07/2026
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FACUA Córdoba ha comprobado que el Ayuntamiento de la capital ha retirado la señal vertical de «Ciclocalle 30 – Carril derecho compartido» situada en el entorno de Plaza de Colón, pocos días después de que la asociación