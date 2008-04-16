Más noticias

Destituidos el director y el jefe de Protección Radiológica de la central nuclear Ascó I

Tras conocerse que en noviembre se produjo una fuga radioactiva que arrojó partículas al exterior de las instalaciones.

FACUA.org
Cataluña-16/04/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Junta de Administraciones de la Asociación Nuclear de Ascó-Vandellós ha destituido al director de la central nuclear Ascó I, Rafael Gasca, informó la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV) en un comunicado.

También destit

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos