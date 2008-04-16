Destituidos el director y el jefe de Protección Radiológica de la central nuclear Ascó I
Tras conocerse que en noviembre se produjo una fuga radioactiva que arrojó partículas al exterior de las instalaciones.
FACUA.org
Cataluña-16/04/2008
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La Junta de Administraciones de la Asociación Nuclear de Ascó-Vandellós ha destituido al director de la central nuclear Ascó I, Rafael Gasca, informó la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV) en un comunicado.
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