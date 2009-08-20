Detectados ocho casos de legionella en Alcoy durante un mes
Cinco de los pacientes permanecen ingresados en el Hospital Virgen de los Lírios, dos de ellos en estado grave.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-20/08/2009
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La Consellería de Sanitat valenciana ha activado el protocolo médico de actuación tras detectar ocho casos de pacientes con legionella en Alcoy (Alicante), de los cuales cinco permanecen ingresados en el Hospital Virgen de los Lírios, dos de ellos en estado grave.