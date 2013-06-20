Detectan prácticas abusivas de empresas de alquiler de vehículos
La política del combustible, el precio final de la reserva 'online', cláusulas por la prestación de servicios tras la devolución o las limitaciones en el pago son algunas de las irregularidades identificadas.
FACUA.org
España-20/06/2013
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El Centro Europeo del Consumidores (CEC) en España, dependiente del Instituto Nacional de Consumo, ha realizado un informe sobre posibles cláusulas abusivas o desleales en los contratos de las empresas españolas de alquiler de vehículos, en el que ha identificado cuatr