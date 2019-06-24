Detectan proteína de leche no declarada en el etiquetado en magdalenas con maíz de la marca Diet Radisson
La Aecosan informa de que el producto afectado tiene el lote 260120 y fecha de consumo preferente del 26 de enero de 2020.
FACUA.org
España-24/06/2019
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La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) alerta de la presencia de proteína de leche no declarada en el etiquetado de magdalenas con maíz de la marca Diet Radisson. El producto afectado tiene el lote 260120 y fecha de consumo preferen