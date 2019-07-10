Detectan proteína de leche no declarada en soja en polvo Soy Protein Isolate Formula de Sojavit 85
La Aesan informa de que el producto se presenta en envases de 700 gramos y el lote afectado es el 02341117 con fecha de caducidad del 26 de noviembre.
FACUA.org
España-10/07/2019
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) alerta de la presencia de proteína de leche no declarada en el etiquetado de proteína de soja en polvo Soy Protein Isolate Formula de la marca Sojavit 85. En concreto, el producto se presenta en env