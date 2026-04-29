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Retiran todos los lotes de los cosméticos Blonde Henna y Oil Balance de la marca Real Earth al no poder garantizar su uso seguro

La Aemps ha detectado deficiencias metodológicas y falta de información esencial sobre su composición y riesgos en los informes de seguridad de estos productos.

FACUA.org
España-29/04/2026

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de todos los lotes de los productos Blonde Henna y Oil Balance, de la marca Real Earth, por no poder garantizar el uso seguro de estos productos.

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