Ordenan la retirada de la tinta para tatuaje Dynamic Candy Apple Red al carecer de autorización para comercializarse en España
Está comercializada por la empresa Dynamic Color Europe SL, con sede en Paterna (Valencia).
FACUA.org
España-01/05/2026
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la suspensión de la comercialización y uso, así como la retirada del mercado y recuperación de las ya adquiridas por los usuarios, de la tinta para tatuaje Dynamic Candy Apple R