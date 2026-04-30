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Alimentos en mal estado en las ferias gaditanas: FACUA Cádiz lamenta que Junta y Gobierno se nieguen a identificar a los responsables

La asociación confiaba en contar con dicha información para reclamar a los ayuntamientos que impidieran la presencia de los infractores en las ferias de este año.

FACUA.org
Cádiz-30/04/2026

FACUA Cádiz denuncia que tanto la Subdelegación del Gobierno como la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía todavía no le han facilitado los nombres de los empresarios y caseteros que pusieron a la venta alimentos en mal estado en las ferias celebradas en la pr

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