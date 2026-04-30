Riesgo de sobreexposición al producto: Retiran todos los lotes de la crema depilatoria Men Depil bajo la ducha de la marca Deliplus
El problema de seguridad de este producto que se vende en Mercadona no está relacionado con su composición, sino con su modo de empleo, que posibilita su uso en zonas extensas del cuerpo en el mismo día, lo cual puede suponer un riesgo para la salud del consumidor.
FACUA.org
España-30/04/2026
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de comercialización y retirada del mercado de todos los lotes de la crema depilatoria Men Depil bajo la ducha de la marca Deliplus, vendida en Mercadona, tras detectar deficiencias que comprometen la segurid