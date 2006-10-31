Detectan un fallo de seguridad en el nuevo Internet Explorer 7
Facilita la alteración del contenido de las ventanas pop-up, lo que puede resultar preligroso si solicitan contraseñas o números de tarjetas de crédito.
FACUA.org
Internacional-31/10/2006
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Expertos informáticos han advertido de un nuevo fallo en el recién estrenado Internet Explorer 7, de Microsoft, que podría permitir la alteración del contenido de las ventanas pop-up en páginas de Internet consideradas legítimas.
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