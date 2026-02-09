Más noticias

Detectan una nueva campaña de phishing que suplanta a la Agencia Tributaria para robar las credenciales personales

El Incibe advierte de que los correos electrónicos llevan adjunto un enlace malicioso diseñado para engañar al usuario y quedarse con sus datos.

FACUA.org
España-09/02/2026

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de una nueva campaña de phishing que suplanta a la Agencia Tributaria para hacerse con las credenciales personales de los usuarios.

El fraude consiste en el envío de noti

