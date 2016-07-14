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Detenidas 14 personas por engorde ilegal ganado y comercialización de carne adulterada

Los análisis de pienso, carne y orina arrojaron un resultado muy por encima del límite máximo de residuos en cortico-esteroides y beta antagonistas. Los implicados son vecinos de Zaragoza, Huesca y Lérida.

FACUA.org
España-14/07/2016
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La Guardia Civil ha detenido a 14 personas,10 hombres y 4 mujeres de entre 73 y 43 años, vecinos de las provincias de Zaragoza, Huesca y Lérida como supuestos autores de un delito continuado contra la salud pública, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal organizad

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