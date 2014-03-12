Detenidas cinco personas por intentar la compraventa de un órgano en España
Un hombre acaudalado ofrecía hasta 40.000 euros a inmigrantes sin recursos por someterse a un trasplante ilegal de hígado. La reforma del Código Penal de 2010 tipifica como delito esta práctica.
FACUA.org
España-12/03/2014
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La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por un intento de compraventa de órganos en España. En concreto, ofrecían hasta 40.000 euros a inmigrantes sin recursos económicos por someterse a un trasplante ilegal de hígado.
Un ciudadano de naci