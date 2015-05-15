Detenidas dieciséis personas por usurpar identidades para efectuar altas masivas de líneas telefónicas
El objetivo era hacerse con los terminales que adquirían con otro nombre para después venderlos, con lo que habrían obtenido un beneficio de más de 35.000 euros.
Europa Press
España-15/05/2015
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La Guardia Civil de Lora del Río (Sevilla) ha detenido a dieciséis personas de una red dedicada a usurpar distintas identidades para efectuar posteriormente altas masivas de líneas telefónicas, vendiendo a continuación los terminales y obt