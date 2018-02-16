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Detenido el presidente de una peña flamenca en Sevilla por estafar con la Lotería de Navidad

Hasta el momento se han localizado 17 perjudicados, de las cuales la más afectada tenía 116 participaciones. La cantidad total que ha de pagar a los que las compraron es de 2.037 euros.

Europa Press
Sevilla-16/02/2018
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Agentes de la Policía nacional han detenido al presidente de una peña flamenca localizada en el barrio sevillano de San Pablo, un varón identificado como M.O.F. y de 34 años de edad, por estafar a más diecisiete personas en la venta de particip

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