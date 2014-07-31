Detenido un estafador que vendía en Internet repuestos de automóviles que nunca enviaba a los compradores
El dinero que recibía lo transfería a otras cuentas para evitar la acción policial. En el último año y medio, el beneficio obtenido supera los 100.000 euros.
FACUA.org
España-31/07/2014
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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Tarragona a un hombre que ofertaba repuestos de coches a través de una web pero que, previo cobro, después nunca enviaba a los compradores. Se han presentado setenta y tres denuncias en diferentes provincias españolas y la