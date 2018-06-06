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Detenido un taxista de Castilblanco de los Arroyos por la quema de los VTC durante la Feria de Sevilla 2017

En esta misma localidad sevillana fueron incendiados los nueve vehículos de transporte concertado, desplazados desde Madrid hasta la capital hispalense.

Europa Press
Sevilla-06/06/2018
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La Guardia Civil detuvo el miércoles de la semana pasada en Castilblanco de los Arroyos a un taxista natural de dicho municipio, por su presunta relación con el incendio presuntamente intencionado de nueve vehículos de transporte concertado (VTC) en el marco de la Feria de Ab

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