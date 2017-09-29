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Detenidos cuatro trabajadores del cementerio de Oviedo por robar joyas y dientes de oro a los fallecidos

La investigación de la Policía Nacional ha revelado que las sustracciones se producían durante las exhumaciones. Se les imputa un delito de apropiación indebida continuada y profanación de cadáveres.

Europa Press
Asturias-29/09/2017
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La Policía Nacional ha detenido a cuatro oficiales del cementerio municipal de Oviedo por apropiarse desde hace años de efectos personales de los cadáveres, tales como medallas, alianzas, pulseras, fundas dentales, casquillos de dentaduras y piezas dentales de oro con l

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