Detenidos cuatro trabajadores del cementerio de Oviedo por robar joyas y dientes de oro a los fallecidos
La investigación de la Policía Nacional ha revelado que las sustracciones se producían durante las exhumaciones. Se les imputa un delito de apropiación indebida continuada y profanación de cadáveres.
Europa Press
Asturias-29/09/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Policía Nacional ha detenido a cuatro oficiales del cementerio municipal de Oviedo por apropiarse desde hace años de efectos personales de los cadáveres, tales como medallas, alianzas, pulseras, fundas dentales, casquillos de dentaduras y piezas dentales de oro con l