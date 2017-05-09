Más noticiasLo defraudado asciende a 2.064 euros

Detenidos en Marbella por estafar a usuarios de Wallapop con ofertas fraudulentas de productos

Los arrestados habrían ofrecido a las víctimas portátiles, teléfonos y perfumes a un precio atractivo y que tras cobrarlos por transferencia bancaria, nunca enviaban.

Europa Press
España-09/05/2017
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Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Marbella (Málaga) el pasado 26 de abril a un hombre y una mujer de 36 y 37 años, ambos vecinos de la localidad, por su presunta responsabilidad en al menos ocho estafas con la venta fraudulenta de productos, a través de la a

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