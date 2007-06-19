Detenidos nueve miembros de una red de venta y distribución de anabolizantes
La operación ha evitado la entrada al mercado negro de miles de sustancias valoradas en más de 400.000 euros.
FACUA.org
España-19/06/2007
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Una red dedicada a la venta y distribución de sustancias anabolizantes y que operaba a nivel nacional ha sido desarticulada por agentes de la Policía Nacional. En la operación fueron arrestadas doce personas, nueve de ellas en Andalucía, entre las que figuran varios li