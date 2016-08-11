Nuestras accionesLa mayoría de ciudades han congelado las tarifas

Diferencias de hasta el 245% en el precio del viaje en autobús urbano, según el estudio anual de FACUA

La asociación analiza las decisiones tarifarias de 38 municipios vigentes respecto a las del año pasado: sólo tres de ellos han aplicado algún tipo de subida.

FACUA.org
España-11/08/2016
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La diferencia de precio del viaje en autobús urbano llega a alcanzar, según la modalidad de billete utilizada, el 245%. Ésta es una de las conclusiones del estudio anual elaborado por FACUA-Consumidores en Acción (

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