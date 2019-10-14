Difunden documentos incompletos desde una Consejería para simular ilegalidades en la Fundación FACUA
Ocurre justo después de que el Portal de Transparencia de la Junta haya desmontado el bulo sobre FACUA Andalucía lanzado por Vox para hacer creer que debe devolver dinero procedente de subvenciones.
FACUA.org
Andalucía-14/10/2019
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