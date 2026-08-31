Dos años para ser atendida: FACUA Cádiz denuncia graves retrasos en la atención del Hospital Puerta del Mar
El centro, además, ha tardado casi tres meses en dar respuesta a una reclamación de la asociación en defensa de la paciente, limitándose a indicar que hay una "elevada demanda asistencial".
FACUA.org
Cádiz-31/08/2026
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FACUA Cádiz ha presentado una reclamación ante la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras considerar insuficiente e inmotivada la respuesta ofrecida por el Hospital Universitario Puerta del Mar a la recla