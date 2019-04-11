Dos detenidos por estafar más de 24.000 euros con la venta fraudulenta de vehículos por internet
La investigación se inició a raíz de la denuncia de una de las víctimas, que comunicaba cómo había sido engañada durante la venta 'online' de un vehículo.
Europa Press
España-11/04/2019
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Imagen: Policía Nacional.
Agentes de la Policía Nacional española han detenido en el municipio malagueño de Estepona a un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad uruguaya, como responsables de dos delitos de estafa. Los investigados habrían estafado más de 24.000 euros (unos 27.000 d&o