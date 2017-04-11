Más noticiasUna docena de denuncias

Dos profesores de la UIB y tres colaboradores detenidos por vender un falso remedio contra el cáncer

Estafaron más de 600.000 euros a enfermos y familiares con la venta del medicamento que fabricaban y dispensaban en instalaciones de la propia institución universitaria.

FACUA.org / Agencias
Baleares-11/04/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Dos profesores de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y tres colaboradores han sido detenidos por la Policía acusados de estafar más de 600.000 euros a enfermos y familiares con la venta de un falso medicamento contra el cáncer.

Según la Policía, s

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos