Dos profesores de la UIB y tres colaboradores detenidos por vender un falso remedio contra el cáncer
Estafaron más de 600.000 euros a enfermos y familiares con la venta del medicamento que fabricaban y dispensaban en instalaciones de la propia institución universitaria.
FACUA.org / Agencias
Baleares-11/04/2017
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Uno de los edificios de la Universidad de Baleares. | Imagen: UIB
Dos profesores de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y tres colaboradores han sido detenidos por la Policía acusados de estafar más de 600.000 euros a enfermos y familiares con la venta de un falso medicamento contra el cáncer.
Según la Policía, s