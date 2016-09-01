Dropbox reconoce el 'hackeo' de 68 millones de cuentas y pide a los usuarios que cambien las contraseñas
La empresa de almacenamiento 'online' ofrece recomendaciones y resuelve dudas en un espacio habilitado en su web.
Europa Press
España-01/09/2016
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Dropbox resuelve en su web las dudas sobre la necesidad de cambiar la contraseña por el hackeo sufrido en 2012. | Imagen: flickr.com/ilamont (CC BY 2.0).
Dropbox alertó hace unos días de la necesidad de modificar la contraseña en las cuentas de su servicio, especialmente para aquellas que llevaran cuatro años sin cambios, y ahora se ha sabido que el aviso no era en vano: más de 68 millones de cuentas han sido