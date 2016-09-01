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Dropbox reconoce el 'hackeo' de 68 millones de cuentas y pide a los usuarios que cambien las contraseñas

La empresa de almacenamiento 'online' ofrece recomendaciones y resuelve dudas en un espacio habilitado en su web.

Europa Press
España-01/09/2016
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Dropbox alertó hace unos días de la necesidad de modificar la contraseña en las cuentas de su servicio, especialmente para aquellas que llevaran cuatro años sin cambios, y ahora se ha sabido que el aviso no era en vano: más de 68 millones de cuentas han sido

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