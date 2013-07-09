Más noticiasPuso en peligro a la usuaria, que lo denunció en 2012

Dukan, suspendido por recetar para perder peso un antidiabético relacionado con cientos de muertes

Deberá indemnizar con 6.000 euros a una paciente a la que prescribió Mediator, un fármaco que acabó retirándose del mercado en 2009.

FACUA.org
Europa-09/07/2013
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El nutricionista francés Pierre Dukan, conocido por la dieta de adelgazamiento que lleva su nombre, ha sido suspendido del ejercicio profesional durante ocho días por prescribir un medicamento no autorizado y por haber mentido en relación con un tratamiento.<

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