Dukan, suspendido por recetar para perder peso un antidiabético relacionado con cientos de muertes
Deberá indemnizar con 6.000 euros a una paciente a la que prescribió Mediator, un fármaco que acabó retirándose del mercado en 2009.
FACUA.org
Europa-09/07/2013
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El nutricionista francés Pierre Dukan, conocido por la dieta de adelgazamiento que lleva su nombre, ha sido suspendido del ejercicio profesional durante ocho días por prescribir un medicamento no autorizado y por haber mentido en relación con un tratamiento.<