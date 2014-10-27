eDreams vuelve a vender billetes de Iberia y British Airways tras dejar de hacerlo por no informar bien
Las dos aerolíneas acusaban a la web de venta de viajes de ocultar los precios finales en sus ofertas a los consumidores.
FACUA.org
España-27/10/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Iberia y British Airways vuelven a vender billetes de avión a través del portal de viajes eDreams, después de que el pasado sábado decidieran dejar de hacerlo por la política de ofertas de la web. Las aerolíneas acusaban a esta empresa de incumplir con su