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eDreams vuelve a vender billetes de Iberia y British Airways tras dejar de hacerlo por no informar bien

Las dos aerolíneas acusaban a la web de venta de viajes de ocultar los precios finales en sus ofertas a los consumidores.

FACUA.org
España-27/10/2014
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Iberia y British Airways vuelven a vender billetes de avión a través del portal de viajes eDreams, después de que el pasado sábado decidieran dejar de hacerlo por la política de ofertas de la web. Las aerolíneas acusaban a esta empresa de incumplir con su

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