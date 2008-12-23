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EEUU alerta de los peligros de 25 productos anunciados para la pérdida de peso

Contienen ingredientes farmacéuticos no declarados que pueden poner en riesgo la salud de los consumidores.

FACUA.org
América-23/12/2008
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La Administración Federal de Fármacos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha emitido este lunes una advertencia a los consumidores de los riesgos para la salud de consumir veinticinco productos anunciados para la pérdida de peso.

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