EEUU demanda a Fiat Chrylser por el uso de un software para falsear las emisiones
Se le acusa de haber desarrollado un sistema electrónico para esquivar los controles similar al de Volkswagen. Los coches afectados son los Jeep Grand Cherokee y Dodge Ram 1500.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-24/05/2017
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El Gobierno de Estados Unidos ha presentado una demanda civil en la que acusa a Fiat Chrysler de utilizar un software con el objetivo de alterar los controles de emisiones en vehículos diésel.
La demanda, presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante el tr