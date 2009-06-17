EEUU y la UE acuerdan nuevos criterios de ahorro energético para equipos de oficina
Para una mejor gestión de la demanda energética, mayor seguridad energética y lucha contra el cambio climático.
FACUA.org
Internacional-17/06/2009
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La Unión Europea y Estados Unidos han cerrado un acuerdo para que a partir del próximo 1 de julio se apliquen nuevos criterios de eficiencia energética más estrictos a equipos de oficina como ordenadores, fotocopiadoras e impresoras, informó la Comisión E