El 65% de los consumidores desconocen qué plazo tienen para devolver un producto comprado 'online'
Sólo el 27% de los encuestados por FACUA saben que la tienda tiene que hacerse cargo de los gastos de la devolución siempre que no comunicase con antelación que debía asumirlos el comprador.
FACUA.org
España-30/12/2019
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El 65% de los consumidores desconocen qué plazo tienen para devolver un producto comprado online. Algo directamente relacionado con el hecho de que numerosas empresas incumplen la obligación de informar de que la ley establece el derecho a desistir del contrato hasta 14 d&i