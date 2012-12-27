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El Ayuntamiento de Córdoba toma en consideración las alegaciones presentadas por FACUA Córdoba

El Consistorio encarga un estudio sobre el grado de satisfacción de los usuarios del taxi sobre la reducción horaria que Auttacor pretende mantener en las dieciocho horas.

FACUA.org
Córdoba-27/12/2012
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA valora positivamente que el Ayuntamiento de la capital haya tomado en consideración las alegaciones presentadas por la asociación.

La teniente alcalde delegada de Movilidad, Accesibilidad y Trans

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