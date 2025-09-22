El Banco de España resuelve que Cajasur vulneró las buenas prácticas bancarias al negar a un socio de FACUA Cádiz un ingreso en ventanilla
En sus alegaciones a la reclamación, la entidad inventó que el motivo era que el usuario no había aclarado el origen del dinero. En realidad, le dijo que si quería ingresar 1.300 euros tenía que hacerlo a través del cajero.
FACUA.org
Cádiz-22/09/2025
El Banco de España (BdE) ha reafirmado que Cajasur vulneró sin causa justificada los derechos de un socio de FACUA Cádiz y con ello el código de buenas prácticas bancarias al negarle realizar un ingreso de dinero en efectivo a través de la ventanilla. En sus alegaciones a la reclamación, el banc