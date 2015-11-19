El Banco de España rechaza el cobro sistemático de las comisiones por reclamación de 'números rojos'
En un informe, el supervisor indica que los bancos deben tener en cuenta las circunstancias personales y analizar "caso por caso" antes de aplicar los recargos por descubierto.
FACUA.org
España-19/11/2015
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El Banco de España indica en un informe que los bancos deben analizar las circunstancias del cliente antes de cobrarle la comisión por descubierto en su cuenta bancaria. | Imagen: flickr.com/anzalone1 (CC BY-SA 2.0)
El Banco de España rechaza el cobro sistemático de las comisiones de entre 25 y 35 euros que cobran de forma automática los bancos cuando un cliente tiene una cuenta corriente o un depósito en posición deudora (en números rojos o sin saldo suf