El butano baja un 3,1% en julio y se sitúa en 12,78 euros
Desde este martes 16 de julio, el formato estándar de 12,5 kg cuesta 40 céntimos menos que en la última revisión de tarifa en el pasado mes de mayo.
FACUA.org
España-16/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que la bombona de butano costará a partir de este martes 12,78 euros, un 3,1% menos que en la última revisión de la tarifa en el mes de mayo, cuando costaba 13,18 euros. Se trata de la cuarta bajada consecutiva en lo que va de a&