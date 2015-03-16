Nuestras accionesEl nuevo precio de la bombona es de 15,81 euros

El butano ha subido un 4,1% desde la llegada de Rajoy al Gobierno

FACUA critica que la bajada que entra en vigor este 17 de marzo no compensa las desproporcionadas subidas aprobadas en los últimos años.

FACUA.org
España-16/03/2015
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Un análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción pone de manifiesto que el precio de la bombona de gas butano de 12,5 kg ha subido un 4,1% desde que Mariano Rajoy asumió la Presidencia del Gobierno.

La asociación advierte de que la bajada

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