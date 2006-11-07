El CCU de Andalucía critica el tratamiento a los usuarios en la elaboración y tramitación del proyecto de Decreto que regula los Servicios de Atención Primaria
El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía considera que se obvia por completo la participación ciudadana en la ordenación y organización de los servicios de atención primaria.
FACUA.org
Andalucía-07/11/2006
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