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El CCU de Andalucía critica el tratamiento a los usuarios en la elaboración y tramitación del proyecto de Decreto que regula los Servicios de Atención Primaria

El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía considera que se obvia por completo la participación ciudadana en la ordenación y organización de los servicios de atención primaria.

FACUA.org
Andalucía-07/11/2006
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El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía (CCUA), máximo órgano de representación y consulta de los consumidores andaluces, valora negativamente el proyecto de Decreto por el que se regula la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Atenci&

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