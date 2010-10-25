El CCU, la ONCE y el Cermi firman un acuerdo de colaboración para la defensa de los derechos de los discapacitados en su papel de consumidores
Se pretende fomentar también la regulación del juego ilegal, incluyendo sectores como el de Internet y la telefonía móvil.
FACUA.org
España-25/10/2010
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El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), la ONCE y el Comité Español de Representantes y Personas con Discpacidad (Cermi) han firmado un convenio de colaboración con objeto de defender los derechos de las personas con discapacidad en su faceta de consumidores, ademá