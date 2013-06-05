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El CCU rechaza la enmienda introducida al Proyecto de Ley de la cadena alimentaria

Con la misma se pretende limitar el derecho de las organizaciones de consumidores a realizar y divulgar estudios comparativos en el ámbito de la alimentación. El Consejo se ha dirigido a los diferentes grupos políticos solicitando la retirada de esa enmienda en el Senado.

FACUA.org
España-05/06/2013
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El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) ha mostrado su rechazo a una enmienda introducida y aprobada en el Congreso durante la tramitación del Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Dicha enmienda pretende regular los requisitos que deb

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